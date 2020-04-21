特朗普：擬注入戰略石油儲備7500萬桶

紐約期油周一(20日)跌至負數收市震驚市場，據報道，美國總統特朗普表示，美國正在全美範圍內加注石油儲備，正考慮向戰略石油儲備(SPR)注入最多7,500萬桶石油。

美國能源部日前已經宣布，將分兩個階段向SPR注入超過7,000萬桶的石油。

另一邊廂，加拿大艾伯塔省Jason Kenney表示，於加拿大而言，處於負值的油價是一個「非常嚴肅的問題」，加拿大聯邦政府應當針對油價採取更多行動。艾伯塔省並尋求150億至300億加元聯邦信用支持，以應對國際油價崩跌問題。

紐約5月期油周一收報每桶負37.63美元，跌55.9美元，跌幅逾300%。紐約6月期油收報每桶20.43美元，跌4.6美元或18%。美銀美林商品研究主管Francisco Blanch表示，美國石油市場需要花費幾周來重新平衡，如果需求不回升，紐約6月期油也將跌至負值。

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