【專家點評】古勝：中海物業仲追唔追得過？
2020年04月21日 07:00
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恒指向上乏力，喺24,600點樓上見阻力，雖然係咁，但向下的壓力亦唔大，上落波幅持續收窄，尋日雖然下跌收市，但成交額不足900億港元，似係整固多過調整。而且，港股走勢一直隨10天線向上移，向上突破的機會仍在。有貨者一於坐定定，睇位分注食胡，冇貨亦都要坐定定，等調整後再入市更安全。
近年最值得關注的板塊當屬物管股，中海物業(02669)更是持續創新高。其依仗母公司中國海外(00688)旗下的樓盤管理，生意可謂唔憂做，去年純利5.37億元，按年增加33%，增長幅度頗快；但坦白講，現價市盈率高逾50倍，估值真心唔平。
另外睇其技術走勢，RSI已屆超買區，同時出現背馳，未來好有機會出現調整。短線若失守8元關，持貨可先行獲利，候回吐在7.5元水平現承接，再考慮是否翻兜。
東網財經專欄作者 古勝
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