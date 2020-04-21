油價崩圍！石油貨幣受壓　金價觸及1702美元

因能源公司儲油空間耗盡加劇市場拋售，紐約原油期貨史上首次跌入負值，除了石油股受壓外，石油出口國的貨幣亦受累大跌。

墨西哥披索及俄羅斯盧布隔夜曾挫逾2%，亞洲市交易時段最新分別低見24.09及75.54兌每美元。

挪威克朗及加元隔夜亦曾挫逾1%，亞洲市交易時段最新分別低見10.45美元及70.66美仙，此外，加幣跌至5.48港元。

分析師認為，雖然油價暴跌令美元避險情緒升溫，但美匯走勢仍處下行，過去1個月以來，美元在漲跌間擺盪，難以持續走強，在3月中旬漲至3年來高位102.97，期後因為美國聯準局介入市場以預防資金流動性不足，使得美元貶值。美匯指數暫處99.95水平。

至於避險資產日圓兌每美元處107.67，金價觸及1,702美元後回順，最新報1,691美元。

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