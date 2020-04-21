【專家點評】中國銀河國際：內地豬肉消費有望穩步回揚

內地三月份PMI為52，較2月份顯著恢復，對食品股來說有一定正面作用。上游原材料方面，生鮮乳品價格於3月份錄得小幅回落，預計原奶價格於短期內將承受一定壓力。3月份活豬與豬肉價格有所回落，一定程度上受到非洲豬瘟疫情影響，活豬價格仍走高。

3月份，公司育肥豬銷售均價每公斤31.05元人民幣，均重131.04公斤。我們估算，3月份育肥豬每隻利潤約為2,365元人民幣，豬仔店出檔比重18%。受新冠肺炎疫情影響，2月份生豬出檔受到影響。隨着復工復產逐步恢復，3月份步入正常生產狀態，零售、餐飲等行業恢復營業，豬肉消費逐步回升。

2019年1至3月，天康生物累計生豬出檔15.47萬隻，按年減少26.58%，累計銷售收入5.1億元人民幣，按年增長169.84%。我們估算，1至3月份每隻生豬利潤為1,930元人民幣，公司母豬產能處於增長期，新疆、河南、甘肅三大基地支持。第二季後，河南、甘肅省將逐步加大生豬出檔量，預計2020年生豬出檔約為150萬至200萬隻。在生豬價格高位背景下，公司業績將顯著受惠。

根據農業部數據，2020年2月全國能繁殖母豬存檔按月增長1.7%，處於一個緩慢恢復的階段，能繁母豬的恢復生產對生豬出檔的影響將在十個月後浮現，意味着目前缺口依然嚴重。我們預計，2020至2021年生豬均價持續處於高位，考慮到供應缺口以及下游需求恢復，或於下半年轉勢。我們給予公司2019至2021年度每股盈利分別為0.62元人民幣、2.31元人民幣及1.50元人民幣，對應市盈率分別為21倍、6倍及9倍，給予「推薦」評級。風險方面，須關注非洲豬瘟爆發的風險、豬價波動的風險、質量的風險及市場競爭等因素。

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