中生製藥主要股東折讓配股　股價曾挫逾6%

該股股價周二(21日)早段最多跌6.6%，低見11.1元，跌穿配股價，配股上板，暫時成交已逾27億元。

於該公告日期，謝實益擁有約13.8379億股該公司股份，相當於已發行股本約11%，包括謝直接持有的2.106億股及透過其全資擁有的Validated Profits Limited間接持有的約11.7319億股。

預期配售事項將於2020年4月23日完成。完成後，假設將所有配股全部獲配售，且於公告日期起至完成期間公司已發行股本並無變動，則謝實益擁有的股份數目將減少至約11.8379億股，相當於已發行股本約9.4%。

董事會預期，配售事項將不會對公司及其附屬公司業務或營運產生任何影響。董事會的組成維持不變，且公司現時管理團隊將繼續負責公司日常營運及管理，該管理團隊將繼續由謝炳及其家族成員(包括鄭翔玲、謝其潤及謝承潤)領導。

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