【專家點評】陳正犖：炒復甦要留意政策成效

內地首季經濟大幅收縮6.8%，屬市場預期之內，失業率由12月的5.2%升至三月的5.9%，不過單看3月份數據，經濟似乎逐步喘定。固定資產投資方面，由1至2月的下跌24.5%，改善至1至3月的下跌16.1%，當中房地產投資呈現抗跌力，新開工及物業銷售跌幅均放緩。

此外，零售銷售3月仍跌15.8%，不過貨品網上銷售額增長，由1至2月的3%，加快至3月的5.9%，目前已相當於整體零售銷售接近四分一。工業生產跌幅由1至2月的13.5%，顯著收窄至3月的1.1%。

經濟最壞情況可能已經過去，不過持續復甦的進度，仍視乎刺激經濟政策與外圍風險的較勁。我們預期內地第二季經濟或恢復按年增長2.5%，下半年甚至可能進一步反彈至6.2%，但出口去年仍佔內地經濟總值近五分一，外圍需求始終造成一大風險。

另一邊廂，市場幾乎肯定內地將更積極推出穩定經濟措施，我們預期人行今季或再削政策利率20個基點，今明兩季或各降準0.5個百分點，財政政策更會起領導作用，人大或將今年財赤預算提高至佔經濟總值3.5%，地方債發行額度亦有機會擴大至4萬億元人民幣。

目前內地與其他經濟體的息差，對人民幣資產有利，縱使短線美元流動性的變數，或限制人民幣兌美元近期續於7算徘徊。長遠看，一旦市場進一步確認中國經濟復甦，外圍金融市場亦回穩的話，資金將重新流入內地市場，人民幣匯率6至12個月內或逐步回升至6.9兌一美元，A股市場或借勢受惠。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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