【股民熱話】每季一估：下一隻藍籌新貴會係…

睇番股價走勢，阿里巴巴昨日(20日)收報205.8元，跌0.87%，短線10日線若確認升穿50日線，料股價可企穩200元樓上，並再向上市以來高位227.4元進發，否則仍有機會在190至200元水平整固，風險包括美國上市中概股氣氛和美國收緊中概股監管等。至於美團，股價已重上「紅底價」，昨日收報100.9元，升0.9%，若短線穩守百元大關，季內目標再試衝高位116元，回吐初步支持在93至95元區域。

東網財經專欄作者 帥哥

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