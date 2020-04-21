【股民熱話】每季一估：下一隻藍籌新貴會係…
2020年04月21日 08:00
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今年初，恒指公司曾預告會就恒指是否納同股不同權、第二上市企業股份為恒指成分股進行諮詢，市場預計會在5月15日公布首季檢討結果時一併公布。到底阿里巴巴(09988)及美團點評(03690)等明星中企科網股，能否成功「染藍」，頓成市場焦點！
阿里巴巴在2019年11月在港第二上市，雖然經歷了香港社會動盪及新冠肺炎疫情的洗禮，惟目前其市值仍達44,168億港元，高於另一隻中資明星科網企業兼現成藍籌股騰訊控股(00700)(市值39,034億元)。無論站在市值、代表性以及流動量等因素，阿里巴巴皆有條件「染藍」，可礙於其屬同股不同權及第二上市，故必須有待恒指公司就納入這類股份於恒指及國指諮詢市場並開出綠燈，才可實現。
基本上，恒指公司評選成分股，對個股的兩年平均市值及一年平均成交有一定條件，一般若檢討時個股市值處港股首五位，且上市滿3個月，又或市值排名港股第六至十五位，且上市滿六個月，都具有條件「染藍」。到5月中，阿里巴巴、美團已分別上市超過5個月及19個月，截至4月20日市值分別為港股第1大及第8大上市公司，故皆只欠「東風」！反而，小米集團(01810)目前的市值已退至第31位，須要滿上市24個月才符合「染藍」條件，而到下月小米才上市22個月，可能要待再下一季檢討才有機會嘗試闖關。
睇番股價走勢，阿里巴巴昨日(20日)收報205.8元，跌0.87%，短線10日線若確認升穿50日線，料股價可企穩200元樓上，並再向上市以來高位227.4元進發，否則仍有機會在190至200元水平整固，風險包括美國上市中概股氣氛和美國收緊中概股監管等。至於美團，股價已重上「紅底價」，昨日收報100.9元，升0.9%，若短線穩守百元大關，季內目標再試衝高位116元，回吐初步支持在93至95元區域。
東網財經專欄作者 帥哥
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