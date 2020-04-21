【專家點評】陳蓓敏：聯想集團可趁低吸納

特朗普公布會指示各州州長，可自行決定5月1日前，重啟經濟活動，顯示他對各州有話語權。市場比較有興趣是何時復工復產和疫苗有效性。一旦全球退疫成功，復工復產復流量之勢應銳不可擋。上周道指曾累升逾千點，料見上落波幅於22,500至25,300點。

上周五國內已舉行中央政治局會議，面對首季經濟下滑局面，中央料繼續運用不同工具作調節手段。市場憧憬國內舉行兩會會議前後，更會釋放流動性穩經濟。首季受新冠肺炎影響，央企淨利潤按年下跌近59%。為刺激內地消費，內地各地政府已發放逾40億元消費券。如何能把消費轉速提振，加快5G步速是基建必需。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200