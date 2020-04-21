【專家點評】陳蓓敏：聯想集團可趁低吸納
2020年04月21日 08:15
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特朗普公布會指示各州州長，可自行決定5月1日前，重啟經濟活動，顯示他對各州有話語權。市場比較有興趣是何時復工復產和疫苗有效性。一旦全球退疫成功，復工復產復流量之勢應銳不可擋。上周道指曾累升逾千點，料見上落波幅於22,500至25,300點。
上周五國內已舉行中央政治局會議，面對首季經濟下滑局面，中央料繼續運用不同工具作調節手段。市場憧憬國內舉行兩會會議前後，更會釋放流動性穩經濟。首季受新冠肺炎影響，央企淨利潤按年下跌近59%。為刺激內地消費，內地各地政府已發放逾40億元消費券。如何能把消費轉速提振，加快5G步速是基建必需。
恒指於10天線上徘徊，走勢仍有上試25,000點動力。雖然外圍期油再被殺下，下筆時5月WTI價格跌16%，至每桶約15美元，三大油股表現穩定。全球封城封關下，首季業績打問號是合情合理。首季全球個人電腦出貨量按年跌12.3%。龍頭聯想集團(00992)也受影響，股價曾被壓至低見3.54港元。隨着國內復產，股價慢慢重納升軌。集團首三季業績不俗，第四季業績有保留。隨着網上教學以及線上工作趨升，有帶動電腦需求空間。建議低吸，目標價5.5元，向下止蝕3.74元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)
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