【市前重點睇】道指收挫592點 紐油見「負」
2020年04月21日 08:16
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●美匯指數企99.95，離岸人民幣(CNH)處7.0848，港匯升上7.7504，美元兌日圓見107.67，歐元跌至1.0865，英鎊低見1.2434。金價觸及1,702美元後回順。布油插至25.57美元，紐油跌幅收窄至負2美元。道指期貨升不足百點。
●紐約5月期油上演史詩式暴跌，由17美元接連下瀉至負值，周一(20日)收報每桶負37.63美元，跌55.9美元，跌幅超過300%，為有史以來首次收於負數。布蘭特期油收報每桶25.57美元，跌2.51美元或8.94%。
-【深度解構】紐約期油為何變負？「黑色星期二」勢觸目驚心。 https://bit.ly/2yx9768
●道指收報23,650點，跌592點或2.44%；標指收報2,823點，跌51點或1.79%；納指收報8,560點，跌89點或1.03%。 https://bit.ly/3cyp3nr
●美國10年期國債孳息率跌3.64點子，報0.6053厘。
●港股ADR指數收報24,126點，跌204點或0.85%。
●即月恒生指數夜期收報24,083點，跌197點，低水247點，成交20,711張。
●紐約期金收報每安士1,711.2美元，升12.4美元或0.7%。
●英國富時100指數收報5,812點，升25點或0.45%；法國CAC指數收報4,528點，升29點或0.65%；德國DAX指數收報10,675點，升50點或0.47%。 https://bit.ly/2RVvMzZ
●外媒引述滙豐控股(00005)一份備忘指出，該集團已經裁減一部分投資銀行業務的高級管理層員工。
●美國總統特朗普表示，美國正在全美範圍內加注石油儲備，正考慮向戰略石油儲備(SPR)注入最多7,500萬桶石油。
●【大倒退至2001年】惠譽下調香港評級至「AA-」。 https://bit.ly/2XPxaYD
●香港3月份失業率連續第6個月上升，至2010年10月以來最高水平。
-渣打：香港失業率未到頂，恐慘過金融海嘯時期。
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