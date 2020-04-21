【市前重點睇】道指收挫592點　紐油見「負」

●美匯指數企99.95，離岸人民幣(CNH)處7.0848，港匯升上7.7504，美元兌日圓見107.67，歐元跌至1.0865，英鎊低見1.2434。金價觸及1,702美元後回順。布油插至25.57美元，紐油跌幅收窄至負2美元。道指期貨升不足百點。

●紐約5月期油上演史詩式暴跌，由17美元接連下瀉至負值，周一(20日)收報每桶負37.63美元，跌55.9美元，跌幅超過300%，為有史以來首次收於負數。布蘭特期油收報每桶25.57美元，跌2.51美元或8.94%。

●美國10年期國債孳息率跌3.64點子，報0.6053厘。

●港股ADR指數收報24,126點，跌204點或0.85%。

●即月恒生指數夜期收報24,083點，跌197點，低水247點，成交20,711張。

●紐約期金收報每安士1,711.2美元，升12.4美元或0.7%。

●美國總統特朗普表示，美國正在全美範圍內加注石油儲備，正考慮向戰略石油儲備(SPR)注入最多7,500萬桶石油。

●香港3月份失業率連續第6個月上升，至2010年10月以來最高水平。

-渣打：香港失業率未到頂，恐慘過金融海嘯時期。

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