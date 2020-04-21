亞洲股市：日股曾瀉300點　韓澳股齊跌1%

紐約5月期油周一(20日)收報每桶負37.63美元，跌幅超過300%，為有史以來首次收於負數；美股三大指數收跌1%至2.4%。亞洲主要股市跟跌，日本日經225指數大幅低開189點或0.96%，至19,479點，其後一度挫逾300點或1.5%，低見19,364點。

南韓首爾綜合指數低開11點或0.6%，見1,886點，最新再跌25點或1.3%，報1,872點。

南韓4月首20日出口按年下挫26.9%，進口亦按年下降18.6%；其中晶片出口按年下滑14.9%。

澳洲股市低走，並最多下跌47點或0.8%，報5,367點。

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