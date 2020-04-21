傳印度收緊外國投資限制　香港有份

外電引述消息報道，印度近期收緊外國投資限制，加強審查，以阻止其他國家趁在新冠肺炎疫情大流行期間，進行收購及兼併本土企業，該措施適用於包括來自中國及香港的投資，但未有進一步透露細節。

報道引述兩名印度政府官員指出，該項新措施將被解讀為覆蓋廣泛的範圍，並不會對中國和香港的投資做出任何區分，意味將以同樣的方式審查來自中港兩地的資金流入。當中有官員指出，如何看待香港投資是常識，認為與來自中國的投資沒甚麼不同。

事實上，鑑於香港的市場專長和巨大的資金流動性，中國投資大部分亦是通過香港亞洲金融中心進行。

根據印度政府數據顯示，2000年4月至2019年12月，來自中國的外商直接投資為23億美元，來自香港的外商直接投資為42億美元。

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