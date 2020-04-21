新冠肺炎：維珍澳洲進入自願接管　冀重組並維持服務

新冠肺炎疫情持續，全球航空業受到嚴重打擊，其中維珍澳洲航空周二(21日)宣布進入自願接管程序，將調整資本結構(recapitalization)來重組債務，改善財政狀況。

維珍澳洲聲明指出，企業無法向聯邦政府取得14億澳元(約69億港元)的財政支持，已任命會計師研究潛在的重組方案。維珍澳洲總裁斯庫拉赫(Paul Scurrah)領導的管理團隊將留任，以保持本地及國際航線繼續運作，如接載必要員工、維持貨運及接回本國公民等。

維珍澳洲於去年底的債務總額為50億澳元(約247億港元)，公司上周已宣布停牌。維珍澳洲有90%股份由新加坡航空、阿聯酋阿提哈德航空、中國海航集團及布蘭森的維珍集團所控制，但它們均受疫情打擊。布蘭森表示，其企業將與接管方、管理團隊、投資者及政府合作，維持維珍澳洲的服務。

而據悉，維珍澳洲旗下的Velocity Frequent Flyer是獨立公司，故未有進入是次的接管程序。

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