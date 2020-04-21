港匯高見7.7501　逼近強方兌換保證

港匯強勢，進一步逼近強方兌換保證7.75，一度飆上7.7501兌每美元，最新見7.7502。

港匯一旦強見7.75強方兌換保證，就需要香港金融管理局出手承接美元沽盤，變相注入港元。

金管局在去年3月底以來，再度出手干預匯市，惟當時是港匯趨弱，觸發7.85弱方兌換保證。一旦金管局需要出手承接美元沽盤，就是2015年10月以來金管局首度注資。

值得留意的是，強方兌換保證曾於2015年4月、9月及10月多次被觸發，尤其經歷「八一一」小匯改後，引起人民幣大規模拆倉潮，投資者將人民幣通過兌換美元，然後再兌換回港元，推高港匯至7.75強方兌換保證水平，期間金管局向市場多次注資。

按照貨幣發行局制度的原則，若市場對港元的需求大過供應，令港匯轉強至7.75的強方兌換保證，金管局會向銀行沽出港元、買入美元，使總結餘增加及港元利率下跌。2015年金管局被動地從銀行共購入293億美元，沽出2,272億港元，當時令總結餘相應增加。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200