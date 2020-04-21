【油價見負】車主叫苦：香港入油貴絕全球　原因係…

國際油價周一(20日)史詩式暴跌，紐約5月期油收報每桶負37.63美元，為史上首次以負值收市。不過，即使原油價格再跌，本港燃油價仍不甚動搖，香港上市的油股跌幅亦遠不及國際油價。有網民戲言可能是香港的油桶特別貴，又指是人工、行政費等支出令燃油價格高企。

過去，政府曾就車用燃油價格「加快減慢」的批評解畫，指自由市場經濟運作下，香港車用燃油的零售價，一向是個別油公司按商業運作原則和本身的運作成本而釐定。政府的工作是要致力確保燃油供應可靠，維持市場開放和消除進入市場的障礙，以促進競爭；並同時提高燃油產品價格的透明度，讓消費者能作出選擇。

香港政府參考的「國際油價」指標，是「新加坡無鉛汽油和車用柴油的離岸價」，即普氏平均價作指標。換句話說，即使紐約期油及布蘭特期油價格大升大跌，對香港油價亦未必造成直接影響。

而成品油入口價只是本地汽油零售價的其中一項成本。零售價亦包含稅項，無鉛汽油為每公升6.06元，柴油則免稅，以及各項營運成本，如地價、地租、人工、運輸、廣告、油庫運作等。油公司在調整汽油零售價格時，除考慮成品油入口價格外，亦會考慮這些營運成本的變化。

●香港入油貴絕 委內瑞拉「免費」

根據網站GlobalPetrolPrices.com資料，截至今年4月13日，香港依然是全球入油最貴的地方，入每公升汽油平均要16.74港元，較去年7月經濟環境仍算較佳時約17港元僅便宜1%左右，更遠高於第2位的中非共和國14.2港元。

相比之下，去年7月排名第2的挪威由每公升15.28港元，大降至目前僅11.23港元，降幅達26%，全球排名亦大降至第15名。美國則由去年7月6.31港元，跌至目前僅4.59港元，幅度約27%；中國內地亦由去年7月的8.03港元，瀉至目前6.5港元。全球最便宜地方是委內瑞拉的0港元，惟相信理由是無法統計；排尾二的是伊朗，入每公升汽油平均僅0.71港元。

●新加坡是全球第三大煉油國

新加坡是全球第三大煉油國，雖然幾近沒有任何礦產和石油資源，但憑着多年積極拓展煉油石化產業，將之發展為新加坡的經濟支柱。

石油產業鏈主要分為開採、煉製、化工三大部分。新加坡的煉油廠工作包括加工出汽油等不同油品、生產氣態燃料、合成氣體、石油化工產品以及潤滑油和瀝青原料。

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