【專家點評】邵志堯：發掘無人駕駛車商機…

很多家長都關心自己子女的前途，並希望他們能找到專業和醫生和律師等，但是前中國科技界高管李開復曾經預言，在未來的人工智能世界裏，恰巧最容易被人工智能(AI)取代的，便是專業，頭四名的分別是醫生、律師、金融和教師。

要判斷一個行業是否有前途，最容易的便是用金錢去衡量。投資界中有不同的募資階段，即所謂天使輪、A輪、B輪等，天使輪和A輪都是賣故事，B輪加了一試驗品(Prototype)，而C輪已有真實產品和盈利模式，可等待時機成熟上市。

目前美國最大電動車企的市值已超越通用汽車和福特汽車兩家傳統車企的合計市值。電動車企未來的發展，關鍵在於掌握全球無人駕駛技術，研發出全自動駕駛電腦的晶片，目前都在這些範疇投入海量金錢，目的是要盡快達到無人駕駛車最高級別。根據汽車工程師學會(Society of Automotive Engineers, SAE) ，無人駕駛車(Driveless Vehicle) 分為六級：

零級(SAE Level 0)：完全由人工操作。

一級(SAE Level 1)：一項或多項主要的控制功能已經自動化，但只單獨起作用。現在很多車上已有的「巡航控制（一項車輛自動控制車速的技術）」屬於這一類。

二級(SAE Level 2)：多項操控功能已經自動化，有一些駕駛環節不需要司機干預，但是司機仍然需要密切關注車的行駛環境，並有可能需要介入控制車輛。比如自動泊車技術就屬於這一類。

三級(SAE Level 3)：可以稱為是無人駕駛車輛的開始階段，車輛可以完成部分駕駛任務，在一定條件下可以監控路面情況，司機可以不用操作，但需要隨時準備好接管車輛駕駛。

四級(SAE Level 4)：在一定環境中，車輛可以完成所有駕駛和環境監測功能，在自動駕駛時，司機不需要管。但是無人駕駛技術可能僅限於高速或者車輛較少的路面上使用。

五級(SAE Level 5)：在所有情況下，車輛都可以自行駕駛，這是完全的自動化，車子不再需要方向盤、煞車和油門。

現在有逾30家公司投入巨額資金作研發或收購相關公司，這就是最好的證明是一個火熱的行業，有內地科企在2017年已宣布已成功籌得一百億人民幣，並稱為「雙百計劃」去投入無人車硬件和軟件開發商，現在已在不同地方進行測試，去年底已累積了7.5萬公里和累計接待8萬名乘客，還保持零事故。不過，由於第五級是通過雲端去控制大量汽車，只能用自家技術，因可被控制進行不法行為，故不能掉以輕心。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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