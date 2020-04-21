【全球攬炒】南韓4月首20日出口按年銳減27%

南韓公布，4月首20日出口按年銳減27%，當中，對最大貿易夥伴國中國的出口跌17%。

期內，半導體出口下滑15%；汽車外銷下滑29%；石油產品出口瀉逾一半。而對美國與日本出口分別減少18%與20%。南韓整體進口量則跌19%。

雖然今年4月首20日與2019年同期相比，少了兩個工作天，有關數據可能被誇大跌幅，但仍可反映出新冠肺炎疫情正衝擊全球供應鏈與整體需求。

事實上，南韓向來會較許多國家提前公布出口數據，而且公布的頻率較為頻繁，市場通常用以初步分析全球貿易的最新情勢。

南韓國內生產總值(GPD)數據預定將於本周後期出爐，或顯示該國第1季經濟創下全球金融海嘯以來最嚴重收縮情況。

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