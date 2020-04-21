港股格局：陳炳強料恒指或會下試兩萬三

隔晚國際油價急挫，紐約期油跌至負37美元，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，新冠肺炎疫情拖累全球原油需求，儲油設施已接近爆滿，令儲存成交增加，接近周二(21日)紐約期油結算，市場更加要錢唔要貨，以致油價再暴挫。但料只屬短暫現象，待轉倉至6月期油時，價格可望企穩，對股市打擊有限，但仍需留意油企會否負債增加，引發金融危機。

事實上，近期亦有不少利好消息，包括美國計劃重啟經濟、各國疫情紓緩以及新冠肺炎疫苗見曙光，但港股在24,500點見阻力未能突破其上，反映市底仍弱，有機會下試23,000點初步技術支持位，若然疫情進一步惡化，料兩萬三亦難守得住，適宜更加慬慎。

陳指出，油價暴跌反映環球經濟疲弱，石油需求低迷，油價疲不能興似乎是必然的事。不過，短期恐慌過後，油價有望企穩，加上在油市情況惡劣下，各大產油國有望積極協議進一步減產，有助油價回升。因此對於石油相關股能否博反彈，他認為進取的投資者可以考慮，但提醒風險頗高，只宜短線投機。

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