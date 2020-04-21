澳洲聯儲：料需更多買債行動　第3季經濟仍受壓

澳洲聯儲銀行(澳洲央行)指出，值得密切監測商業房地產的風險，另提出購買最多5億澳元的政府債券。央行進一步指，結合貨幣及財政政策將減緩經濟收縮，因此，可能需要進行更小規模、頻率更低的購買政府債券舉動。

央行又預期，本地生產總值(GDP)增速或於第2季度顯著下滑，而第3季度仍將受壓，但相信GDP面臨的部分衝擊可能會被強勁的需求及薪資支持措施所抵銷。

另外，澳洲國庫部長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)表示，政府將不會對航空業進行紓困措施。維珍澳洲航空周二(21日)宣布進入自願接管程序，將調整資本結構(recapitalization)來重組債務，並改善財政狀況。

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