Switch一機難求！傳任天堂擬增產1成

新冠肺炎疫情令民眾足不出戶，衍生出「宅經濟」概念，亦造成遊戲機大缺貨，任天堂的Switch便於2月上旬起在全球持續呈現缺貨狀態。日本傳媒報道，任天堂決定增產Switch主機，並要求代工廠及零件供應商提高產量，估計今年產量按年增加1成。

根據Switch主要零件供應商指出，任天堂已通知Switch主機的主要零件廠，預計2020年Switch產量將按年增加1成。而2019年包括Switch Lite計算在內，Switch產量約為2,000萬部。

任天堂雖然希望廠商能配合增產，但因部分零件採購情況無法預計，因此未能預測供應商能供應多少Switch主機。

消息稱，部分零件供應商在今年4至6月接獲的Switch相關零件訂單，較計劃高出超過5成，甚至是1.5倍。

於4月14日，任天堂宣布因受疫情影響而暫停日本國內供應的Switch主機，將重啟出貨。消費者若在任天堂的直營網站訂購主機，預定在4月下旬至5月中旬就能拿到。

日本遊戲雜誌《Famitsu》統計數據指出，按2月24日至3月29日的5周的統計期間計，因3月20日開賣的《集合啦！動物森友會》超熱賣，帶動3月份Switch系列機種(Switch及Switch Lite)日本銷售量達83萬部、和2月份的29萬部相比，激增1.8倍，3個月來首度呈現按月增長，已連續第25個月稱霸日本遊戲機市場。

數據指出，截至2020年3月份為止，Switch系列機種於日本市場的累計銷售量已突破1,300萬部，為自2017年3月3日開賣Switch(Switch Lite是在2019年9月20日開賣)以來、歷時約3年時間達成該銷售里程碑，開賣3年的累計銷售量超越Wii同期間(在日本市場開賣3年)的1,274.8萬部。Wii是目前任天堂最暢銷的遊戲機種、全球累計銷售量突破1億部。

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