【大行觀點】高盛：未來數周油市將經歷「劇烈再平衡」…

外電引述投資銀行高盛表示，未來幾周石油市場將被迫經歷「劇烈再平衡」的過程，儲油空間接近極限將導致大規模減產，進而推動價格走高。

彭博引述高盛在紐約期油創下史上首次負值後發布報告，指未來幾周價格波動仍將處於異常高的水平。雖然周一(20日)6月紐約期油的跌幅相對細，但隨着儲油空間告急以及散戶投資者惶恐覓退，加上如今僅剩下有限的儲油空間，產量很快就需要大幅降低，從而使市場恢復平衡，並為最終的價格走高奠定基礎，這種變化將在數周而不是數月內出現，市場可能會被迫在6月前重新達到平衡。

5月紐約期油周一最低跌到每桶-40.32美元。高盛指，價格跌到負值，表明合約持有者願意在到期前付錢給他人從而將好倉脫手，以免下個月需要進行實物交收。

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