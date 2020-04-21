名人撲水 汪世忠逾30厘高息借錢
2020年04月21日 11:11
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汪世忠
環球資產市場大波動，部分名人「水緊」，不惜以逾30厘年息借款。
中國地產(01838)主席汪世忠旗下峰裕控股今年兩度向天安(00028)全資附屬公司借款，兩筆貸款合共3億港元。天安上周通告顯示，今年1月20日向峰裕控股提供一筆1.5億元貸款，貸款為期6個月，首月年息率30.95厘，往後每個月年息率30厘。此外，通告亦顯示再提供另一筆1.5億元的額外貸款，貸款為期6個月，首月年息率35.53厘，其後每個月年息率為30厘。
另外，中策集團(00235)、思捷環球(00330)主席柯清輝兒子柯百達，於今年向高山企業(00616)進行兩次借款，一筆在今年1月，借款400萬元，年利率6厘，另一筆在今年3月，借款3,000萬元，年利率8厘。
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