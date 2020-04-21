內企規避違約花式層出不窮　專家指不利信用債市場

中國信用債發行人避免違約的「花式」操作自去年起就層出不窮，近期在優先防控風險的政策導向下更是集中湧現。雖然有助遏制短期風險，但一面倒的以犧牲投資者利益為代價，長遠對開放中的中國信用債市場制度建設不利。

根據財經媒體——彭博匯總的信息，今年來已有至少12例發行人通過延長到期日、置換、撤銷回售等方式避開直接違約的案例。雖然一季度GDP遭遇至少1992年以來的首次萎縮，但截至4月20日，境內債市違約金額303.6億元人民幣，較去年同期減少21%。

這與監管之手的引導分不開。中國證監會早在2月初表示，將積極引導投資者與發行人達成展期安排、調整還本付息周期等方式。上海交易所2月中旬亦表示，對於可能存在兌付風險的，通過協調投資者撤銷回售、達成延長到期日協議，以及進行債券轉售等方式緩釋流動性風險。3月，中國銀行間市場交易商協會又針對發債企業進一步推出債券置換試點。

報道引述穆迪大中華區信用研究主管鍾汶權表示，延長到期日、置換等方式可以幫助一些有財務困難的公司，解決其短期在極端情況下的流動性壓力。這些手段背後是有政府隱性的支持和引導的，是政府在政策層面上給困難企業的一些支持。違約從法律上和監管上的定義不同，這些延長到期日、置換等手段，在內地可能不算違約，但是以投資者的角度可能很多時候認為是違約。

這些疫情中採取的手段雖然有利於抑制風險爆發，但顯然與前幾年監管層打破「剛兌」、引導市場有序出清的思路相異而行。所謂「剛兌」，即是剛性兌付，就是信託產品到期後，信託公司必須分配給投資者本金以及收益，當信託計劃出現不能如期兌付或兌付困難時，信託公司需要兜底處理。

報道又引述國泰君安固收首席分析師覃漢指，內地的債市投資者相對弱勢，企業認為直接違約影響不好，通過各種方式讓違約的時間點延後，這些方式實際就是大家各退一步，沒有辦法的辦法。前兩年債市鼓勵打破剛兌，而後市場發現違約後處置流程長，投資者也慢慢妥協了，可見信用債市場的建設發展還有很長的一段路要走。在當前形勢下，外資進入信用債市場也會相對謹慎。

彭博匯總的數據顯示，截至2月底，境外投資者持有在岸信用債僅約0.5%，而全市場來看，持有金額佔市場規模的2.3%，顯示投資集中在利率債。

報道引述安德思資產管理駐香港董事總經理Brock Silvers稱，雖然這些措施肯定是理性的，它們對國際投資者來說顯然意味着深藏的風險。疫情讓決策者忘記了漸進主義的希望，在此情況下，內地當局被迫迅速反轉了路徑。如果可以在一場危機中強加不受法律支配的解決方案，那債券契約就失去了意義。

上周就有內企倉促召開持有人會議，並通過延長到期日議案的事件，不少投資者對此提出了質疑，認為操作有違契約精神，且如果有愈來愈多類似的案例出現，長遠來說將對信用擴張的政策意圖帶來不利影響。

彭博行業研究高級信用分析師Charles Chang稱，長期看，如果延長到期日和置換這類現象持續增加，政府可能會要求更透明和準確的披露以減少投資人的誤解和損失，畢竟政府的目的是有效率的成長，而這些做法對於市場的效率將有不利的影響。

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