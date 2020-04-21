港元拆息︰1個月回升至1.58厘
2020年04月21日 11:25
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(中新社圖片)
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至0.96厘；1星期續升至1.3厘；與樓按相關的1個月回升至1.58厘；3個月再降至1.86厘。
21/4/2020
隔夜 0.96369厘
1星期 1.30000厘
2星期 1.43756厘
1個月 1.58941厘
2個月 1.75161厘
3個月 1.86696厘
6個月 1.94452厘
12個月 1.94952厘
20/4/2020
隔夜 1.01357厘
1星期 1.28536厘
2星期 1.43113厘
1個月 1.55304厘
2個月 1.76339厘
3個月 1.87780厘
6個月 1.94381厘
12個月 1.94524厘
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