【專家點評】麥嘉嘉：點解投資內地股債較吸引？

新冠肺炎疫情嚴重削弱石油需求，美國原油儲存庫已不勝負荷，拖累紐約5月原油期貨合約價急瀉至有紀錄以來最低水平，並拖累股市下挫，周二到期的5月份紐約原油期貨收市暴挫306%，單日跌幅創1983年以來最大，全球經濟活動受嚴重打擊，疫情令石油需求日均跌2,000萬到3,000萬桶，且美國的儲油設施接近極限，石油相關ETF規模過大。避險資金流入美元，美滙指數升，紐約期金收市回升至每安士1,711.2美元。

另外，內地下調貸款市場報價利率(LPR)，符合市場預期。全國銀行間同業拆借中心公布，1年期LPR調低至3.85厘，下調20個基點，5年期LPR減至4.65厘，下調10個基點，兩個品種報價均創LPR新機制來最大降幅。是次1年期LPR較上期下調20個基點，是去年8月實施利率改革以來下調幅度最大的一次，經濟下行壓力仍然較大，料內地繼續加大逆周期調節力度，降低企業融資成本，進一步激發企業活力，房企融資亦將受益。

資產配置方面，建議作多元化投資，除了減低風險，同時尋求合理回報。中國的政策空間更充裕，在人民幣相對穩定預期加持下，股債市均具有吸引力，特別是豐厚的中美利差之下，將積極增持中國債券資產。另外，行業方面，醫療及線上相關板塊包括5G晶片概念股，亦成資金投資標的。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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