新冠肺炎：日產汽車臨時關閉全球總部

為防止新冠肺炎疫情蔓延，日產汽車宣布臨時關閉全球總部及日本非生產設施的營運，為期16天的關閉舉措將在4月25日至5月10日進行，預計將影響1.5萬名員工。

日產將把位於神奈川縣橫濱市的全球總部以及其他日本非生產設施的營運降至最低水平，當中包括位於神奈川縣厚木市附近的主要研發中心。

事實上，與大部分全球競爭對手一樣，日產因疫情關閉在全球的大部分生產設施，自4月初以來，由於需求驟降，公司於日本的大部分汽車工廠亦已暫停營運。

然而，早在疫情爆發前，日產的銷售及盈利已大幅下跌，並正在消耗大量現金，這也使得公司被迫放棄前董事長高恩推行的激進擴張計劃。而疫情只是加速日產縮減規模的緊迫性和壓力。

日產將於下月宣布新復甦計劃，消息人士透露，公司高層認為有必要大幅縮減規模，減少銷售100萬輛汽車，低於目前銷售600萬輛的年度目標。

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