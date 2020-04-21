【糧食危機】3大疊加因素抬高內地豬價　料9月前後見高位...

內地3月豬肉價格按年急飆116.4%，市場關注豬價走勢。農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海稱，據監測，3月生豬產銷秩序基本恢復，全國生豬生產繼續向好，主要生產指標好於2月份，豬肉市場價格已連續8周回落，但豬肉供應偏緊的格局未有根本改變。

楊認為，第2季度豬肉供需仍面臨生產基數低、進口不確定性增加，以及消費回升等三重因素疊加的壓力，可能是這輪豬周期最為困難的時期，相信7月之後市場供應將逐步改善，但因下半年節日較多，消費需求將強勁，豬價高峰或出現於9月份前後。

不過，從同比漲幅看，由於去年各月豬價的走勢由低至高，而今年隨着市場供應改善，豬價按年升幅將持續收窄，第4季度甚至有可能出現按年下降的局面。

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