【瑞銀推介】如做淡滙豐　可留意PUT輪熊證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：周一(20日)港股早段缺乏方向，早前領漲的騰訊控股突破400港元關口後雖未見調整，但於高位徘徊整固。

反而之前受暫停派息的滙豐控股逆市反彈至40元以上。不過即市高位壓力不輕，股價很快再回至40元關口爭持。近日另一個影響滙豐消息是新加坡有大型石油行業的公司有機會未能償還貸款，甚至其作為抵壓品的石油存貨亦有已被出售，上周拖累該股曾跌至39.35元。

滙豐認購證25883，行使價43元，2020年10月到期，有效槓桿約7.6倍。牛證66214，收回價35元，2021年3月到期，有效槓桿約6.4倍。

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