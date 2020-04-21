【油價見負】潘志偉擔心6月份期油亦跌至每桶10美元

紐約5月期油由17美元接連下瀉至負值，周一(20日)收報每桶負37.63美元。亞達盟環球期貨副總裁潘志偉形容是此跌勢異常，但擔心短期內美國石油庫存繼續上升，6月份期油合約到期時可能再遇另一輪跌勢，跌至每桶10美元。

他估計，是次油價大跌源於投資者不太熟悉期油交收程序，所以焗住平倉，另由於美國沒有地方儲存石油，無法進行原油實物交收，所以沒有人想持有即將到期的紐約5月期油。5月份紐約原油期貨於美國時間周二(21日)到期，好友一窩蜂斬倉及轉倉，芝加哥商品交易所(CME)周一單日的5月份平倉合約數量多達9.2萬張。

假若減產協議、美國原油戰略儲備、或經濟重啟步伐短期內沒有出現利好消息，他預計，6月份期油合約價值亦會下跌，但跌幅應該沒有5月份合約般驚人，因大家吸取過是次教訓，會預早平倉或轉倉。他提醒，有意買入期油的投資者採用短線操作，切忌周末持倉。

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