新冠肺炎：證監會續採取一切措施維持市場正常運作

香港證監會表示，正密切監察就新冠肺炎疫情，採取必要措施保障投資者，以及確保本港市場有序地運作和本會工作得以維持，重申持牌機構、持牌人士及市場參與者應盡一切合理努力，確保在履行監管責任，提交所有監管資料，作出匯報和遵守其他期限方面，能維持「正常業務運作」。

證監會已就新冠肺炎疫情，針對不同持份者，如由證監會監管的經紀、資產管理人、中介人、上市公司等，發布相關指引及對策。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，該會就新冠疫情所採取的一切措施都是確保香港的國際金融市場，能在這個極端艱難的情況下以高效率、有效，及抵禦衝擊的方式運作。該會所監管的機構、交易平台及市場基礎設施全都有能力面對挑戰，迎難而上。而證監會將繼續採取一切必要措施，確保香港市場在這個危機中保持全面開放，營運如常。

新冠疫情引致全球市場出現劇烈波動的情況，因為防疫而採取的特別工作安排及其他緊急措施亦為金融業帶來重大營運挑戰。有見及此，證監會正採取彈性的處理方式，確保市場繼續妥善運作並保持高度廉潔穩健，投資者的利益亦同時得到保障。

歐達禮指，由於市場人士需要迅速應對新冠疫情所帶來的影響，所以本會在剛過去一段時間的大部分工作都是以為他們提供極需的監管寬免措施作為重點。

他說，證監會一直與香港各結算所保持緊密聯繫，確保它們所制訂的保證金政策能適當地應付所面對的風險，並同時對潛在的順周期效應保持敏感度。這場危機爆發至今，證監會一直密切觀察衍生工具市場及賣空數據，確保這兩個領域的活動不會帶來任何金融穩定性或系統性風險。香港具有穩健的賣空監管制度，該制度是專門為遏止任何可能扭曲市場正常價格探索功能的情況而設計，並同時肯定賣空活動潛藏的好處。

歐達禮補充說，證監會將繼續與所有主要持份者溝通，以確保市場在目前特殊的環境下繼續有效率和公平地運作。

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