星展香港：未來12個月恒指目標維持26300點
2020年04月21日 12:51
東網電視更多新聞短片
星展銀行(香港)香港及中國內地股票策略師林子津在電話會議指出，早前股市大跌是超賣，故港股於最近2至3周錄得強勁技術性反彈。雖然疫情發展緩和，惟市場風險胃納仍低，恐怕將有明顯調整，未來12個月恒指目標維持於26,300點。
他續指，目前市場關注新冠肺炎疫情對需求造成的破壞及失業等等的問題，尤其是零售店舖需要關閉，料訂單延遲對廠商造成的負面影響在4至5月更加明顯，有機會觸發獲利回吐。
問及周一(20日)紐約5月期油價格暴跌至負數，林指跌幅驚人，相信是期貨合約到期、原油倉儲空間不足及技術性操作影響，中短期而言受累石油價格戰及新冠肺炎，故該行減持石油及天然氣行業，油田服務則持中性看法。
林續指，在中美貿易戰背景下，加上瑞幸事件的發生，料中概股回流在港第二上市的趨勢會持續，或對香港交易所(00388)盈利有幫助。
資產配置上，該行較看好防守性行業，派息穩健、具持續性，同時於疫情過後較快恢復的行業和股份。該行增持民生用品股，如華潤啤酒(00291)、恒安國際(01044)；中國教育、房地產及物管股；香港房託、公用電訊股，如領展房產基金(00823)及香港電訊(06823)；互聯網概念股份如阿里巴巴(09988)及騰訊控股(00700)等。
林指出，相信大部分上市公司都能夠維持派息，但航空、博彩、消費非必需品、汽車及零件相關股份有機會因為盈利性降低而減少派息。至於個別銀行股未能派息只是政治原因。另談及銀行股，他認為疫情對其信貸增長有負面壓力，盈利能力可能轉差，惟已反映在股價上。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！