星展香港：未來12個月恒指目標維持26300點

星展銀行(香港)香港及中國內地股票策略師林子津在電話會議指出，早前股市大跌是超賣，故港股於最近2至3周錄得強勁技術性反彈。雖然疫情發展緩和，惟市場風險胃納仍低，恐怕將有明顯調整，未來12個月恒指目標維持於26,300點。

他續指，目前市場關注新冠肺炎疫情對需求造成的破壞及失業等等的問題，尤其是零售店舖需要關閉，料訂單延遲對廠商造成的負面影響在4至5月更加明顯，有機會觸發獲利回吐。

問及周一(20日)紐約5月期油價格暴跌至負數，林指跌幅驚人，相信是期貨合約到期、原油倉儲空間不足及技術性操作影響，中短期而言受累石油價格戰及新冠肺炎，故該行減持石油及天然氣行業，油田服務則持中性看法。

林指出，相信大部分上市公司都能夠維持派息，但航空、博彩、消費非必需品、汽車及零件相關股份有機會因為盈利性降低而減少派息。至於個別銀行股未能派息只是政治原因。另談及銀行股，他認為疫情對其信貸增長有負面壓力，盈利能力可能轉差，惟已反映在股價上。

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