【高盛推介】博反彈可吼恒指遠牛或Call輪

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(21日)早段低開後跌幅持續擴大，曾下跌超過600點，跌至23,700點之下。

市況再轉趨波動，投資者如計劃持貨過夜宜考慮收回價較遠的產品，但這類遠價產品的值一般會較高，所以可留意換股比率20,000兌1證，在相同收回水平之下，20,000兌1證的面值是10,000兌1證約一半，而同一時間收回風險及槓桿是沒變，這類產品適合持倉過夜甚至更長時間的投資者。

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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

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