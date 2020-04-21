【瑞通推介】騰訊考驗400元關支持力　購沽證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者觀望企業業績，不過國際油價暴瀉利淡投資氣氛，道指隔晚收報23,650點，跌592點或2.4%。

恒指周一(20日)窄幅上落，收報24,330點，跌49點或0.2%。評級機構惠譽下調香港評級至「AA-」，評級展望「穩定」。恒指周二(21日)早段挫逾450點，於23,900點以下整固。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入逾4,200萬港元(下同)，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入421萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周一其牛證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，而熊證街貨重貨區為收回價,至25,099點。

油價歷史上首次跌至負數，周二到期的紐約5月期油曾急挫至負40美元一桶，觸發石油相關股全線向下，三桶油以中國海洋石油表現最差，挫近4%，技術上於20天線(約8.18元)徘徊，支持參考近1周的上落區間底部8.1元。

騰訊控股獲兩間券商首次給予500元目標價，看好其遊戲業務。不過騰訊股價近期連續兩次衝上420元後均回落，似築雙頂，周一微跌0.2%收408.6元，結束連日升勢。股份周二早段先升後回，曾高見410元後再度得而復失，其後跌幅擴大至近2%，下試400元關口支持力。周一有7.6億元北水淨買入騰訊，為北水淨買入最多個股。輪證資金流方面，周一分別有超過1,000萬和177萬元淨流入其好倉和淡倉。

新鴻基地產周一成為表現最差藍籌股，以近全日低位105.7元收市，挫近3%，為表現最差的恒指成分股，一舉失守10天和50天線。年內出現多宗新盤撻訂個案，加上香港失業率升至4.2%創逾9年新高，令本地樓價前景不明朗，影響地產股表現。該股周二早段再跌超過1%，曾跌穿104元，並下試20天線(近103元)暫見支持，而近1個月受制的110元關口可視為反彈阻力。周一分別有112萬和26萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評上周末與廣東省餐飲服務行業協會達成和解，美團將不再要求獨家限制，並會加大廣東餐飲商戶的返佣比例。美團股價連升6個交易日，累漲4.2%，周一收升0.9%於100.9元，續守穩各移動平均線，並繼續於2、3月時約96至105元橫行區水平內上落。股份周二早段回跌逾2%，失守百元關。周一有200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有129萬元淨流入。

中國人壽將於周四(23日)公布首季業績，股份周一曾漲3.6%至16.66元，創1個月高，收市仍升近1.5%，報16.32元。該股周二早段跌逾2%，跌穿16元，暫結束兩日升勢，後市阻力留意50天線(約16.8元)。周一分別有58萬和3萬元淨流出其好倉和淡倉。

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