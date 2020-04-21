新冠肺炎：延長禁聚令　承租千呎健身中心及補習社恐結業

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，新冠肺炎疫情持續惡化，香港各行各業大受打擊，不少商戶現已暫停營業或倒閉，不少地鋪即使劈價亦未能承租，情況嚴峻，但現時未到最衰的情況，因尚有很多欠佳的經濟數據未公布，估計直至6月至7月份才見底，若疫情出現第三波惡化情況，料直至年底也不會改善。至於政府周二(21日)延長禁聚令，預期經營面積逾1,000方呎的行業如健身中心及補習社等將會結業。

他表示，該基金推出「一蚊招租」優惠，希望找到10間旺區吉舖，以每月1萬港元承租最少3個月，並為店舖業主承包差餉、地租及管理費等雜費，再以每月1元優惠轉租予社福機構或其他可用街坊價售賣抗疫用品的商戶，紓緩業主壓力之餘同時回饋社會。他預期，計劃將花費約30萬元承租店舖，另加雜費逾10萬元。

李指出，目前已有5間舖位成功出租予相關租戶，包括太子基隆街19號舖連閣樓、九龍城太子道西362號地下A舖、筲箕灣道212號禮林大廈地下2A舖、元朗合益路9號F舖，以及大角咀利得街30號地舖，5個舖位面積為450至1,000方呎，租戶包括以成本價售賣口罩及防疫用品的藥業集團、口罩廠、慈善基金會，以及由鄰舍輔導會經營的咖啡體驗館。該批舖位市值租金介乎3萬至7萬元，以特惠租金1萬元計算，即有66至85%折讓幅度。

他又指，上述計劃旨在善用空置舖位，避免浪費資源，惟目前業主參與未見活躍，預計該計劃在3個月後將結束，屆時該基金未來或會加大增加特惠租金至2萬元，向業主承租舖位，以提升吸引力。

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