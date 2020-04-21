瑞銀：布油季內料跌至20美元 港股有7%上行空間

國際油價急挫，瑞銀認為，布蘭特期油今季跌至每桶20美元水平，不過，由於之後或較大幅減少生產，預料12個月計可升至每桶40美元水平。布油最新企25.4美元。

新冠肺炎疫情打擊全球經濟和企業盈利，刺激黃金避險需求。該行指，金價於過去一年升32%，各國採取寬鬆財政政策，美國啟動無限量寬，預料金價未來6至12個月能升至每安士1,800美元水平。

股市方面，該行看好亞洲市場，相信有17至20%上升空間，其中對港股看法中性，惟香港表現跟隨亞太區走勢，有機會有7%上行空間。另外，由於中國市場受政策支持，增持A股。

板塊方面，各行各業從疫情中復甦進度不一，看好板消費品、半導體、醫藥、電商等，其中醫藥板塊中，特別看好保健、創新藥和在疫情下具抵抗力的股份。

另外，預料亞洲市場最快可於明年回到2019年水平，美國市場因基數高，需要較長時間，料2022年才回復。

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