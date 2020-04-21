【油價見負】專家料逾500家美國石油公司面臨倒閉…

美國5月原油期貨價格周一(20日)於降至負值，外電引述分析師預計，油價崩跌至石油業者無法獲利的程度，若不能快速反轉，美國可能有許多油公司須聲請破產保護。

新冠肺炎疫情造成原油需求驟降，全球各地快要沒有空間可儲存過剩石油。與此同時，俄羅斯和沙特阿拉伯仍持續過量供油，這些都為油市帶來災難。

如今國際油價已崩跌到美國頁岩油公司無法獲利的程度。美國5月原油期貨降至負值，是自1983年開始在紐約商業交易所交易以來未曾出現過的現象，可說是油市有史以來最糟糕的一天。

目前，美國6月原油期貨合約仍在每桶20美元以上，但這也很慘。外電引述挪威能源諮詢公司Rystad Energy頁岩研究部門主管阿伯拉莫夫表示，油價在30美元已經相當糟糕，一旦降到20美元或甚至10美元，就是一場噩夢。許多油公司在榮景時背負太多債務，有些將無法熬過這次的景氣低潮。

據他估計，油價若在20美元，2021年底前會有533家石油探勘和生產的公司聲請破產，降到10美元則會有超過1,100家公司聲請破產。他說，若油價降至10美元的話，幾乎每家有債務的美國能源公司都必須聲請《破產法》第11章的保護，或者考慮策略聯盟的機會。

油價創新低最令人震驚之處是，此事發生在美國總統特朗普介入、俄羅斯和沙特阿拉伯同意減產結束價格戰之後。石油輸出國組織及合作夥伴(OPEC+)已達成創紀錄的減產協議。原油價格持續下跌，部分原因是減產要到5月才生效，需求卻不斷消失，尤其是在疫情影響下，飛機和汽車都近乎停止，工廠也停工。

如今重點在於石油賤價的情況會維持多久，石油業寄望油價周一跌到負值只是因為期貨合約轉倉出現的偶然現象，如果價格很快反彈，許多油公司就能避免破產。

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