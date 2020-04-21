【油價見負】兩隻港上市原油期貨ETF點揀？專家咁講...

他指，根據不同ETF的特性，如果投資者偏向博取短期油價反彈，可優先考慮F三星原油，如準備中長線持有，則FGX原油較為合適，惟在升水環境之下，長線持有對投資者而言或處較被動狀態，投資者應該有所留意。

他提到，雖然兩者同為持有原油期貨合約，惟F三星原油轉倉按月份順序進行，而FGX原油則進一步考慮遠期合約與近期合約偏離問題。由於現時遠期價格大幅高水，因此FGX原油的最新持倉集中在更加遠期的12月份合約，這亦解釋了近期雖然油價下跌，惟兩ETF價格表現不一的原因。

吳提醒，投資者需要留意上述ETF產品的期貨交易，均涉及不同月份期貨到期及轉倉等行動，而轉倉行動會由於遠期合約的升水或者低水，從而造成ETF價格無法緊貼期貨價格表現。特別是最近原油遠期期貨價格高水嚴重，這種情況的影響會變得更為明顯。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200