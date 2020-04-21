【油價見負】存儲設施爆棚　甚至要考慮火車車廂！

外國傳媒報道，隨着從美國德克薩斯州到俄羅斯西伯利亞的油罐紛紛被裝滿，石油交易商們迫切希望找到地方儲存他們的石油──任何地方都可以。

對存儲設施短缺的恐慌周一(20日)達到高潮，交易商們瘋狂拋售周二(21日)到期的石油期貨合約，以免被迫在無處存放的情況下接收實物原油。拋售熱潮推動紐約原油期貨價格歷史上首次跌至零以下，5月合約收於每桶-37.63美元。

然而，尋覓之旅遠未結束：計時從周三(22日)又將開始，交易商需要在大約一個月後6月合約到期前，找到更多存放石油的地方。輪船、管道、煉油廠的儲油罐、港口，甚至火車車廂都在考慮之中。以下是其中的一些選項：

儲油罐：在沙特阿拉伯原油湧入三個大陸的儲油罐之際，美國也在迅速耗盡各種可能性。據消息人士透露，自2月底以來，美國幾乎所有的陸上商業倉儲設施都已被預訂。根據能源信息署的數據，截至上周，世界最大商業油庫俄克拉荷馬州庫欣的庫存約有71%已被填滿。

浮動存儲：根據Clarksons Platou的數據，截至上周，全球範圍的浮動存儲量已增長了2,000萬桶，達到1.96億桶。但是在美國，由於《瓊斯法案》規定在美國港口之間運輸貨物的船舶必須懸掛美國國旗並僱用美國船員，把石油存在海上的油輪中在成本方面可能不具可行性。

火車車廂：存儲能力非常有限的俄羅斯正在加入加拿大和美國的行列，考慮把石油留在鐵路貨場。

管道：一位消息人士稱，南美的一家主要生產者正考慮用煉油廠的儲油罐、甚至是管道來儲存石油。俄羅斯生產商也正在考慮把石油儲存在管道中。

袋子：一家公司甚至提出使用聚乙烯袋來儲存瀝青和原油副產品。

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