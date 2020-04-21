【油價見負】賤物鬥窮人！市場憂慮全球通縮危機

外國傳媒報道，隨着油價出現歷史性「負數」，市場對通脹預期也急速降溫，甚至有通縮之虞。衡量未來10年平均年度通脹水平的美國10年期損益平衡利率兩周多以來，首次跌破1%。對聯儲局而言，這恐怕是個壞消息，因過去十年大部分時間，聯儲局都很難把通脹維持在2%或更高水平之上，目前可謂難上加難。

美國10年期損益平衡利率徘徊在0.95%左右，低於近一年前高位1.98%，但與上次2008至2009年金融危機期間-0.08%的低位仍有距離。回看今年3月19日加州下令4,000萬居民開始居家隔離的那一天，該利率重挫至0.47%。

BMO Capital Markets策略師Ian Lyngen表示，損益平衡利率當前水平凸顯出「顯而易見的危險，即一旦疫情過去，通脹預期將失去長期以來的基石。我們猜測今年消費者價格的最大風險是推升通脹的雄心遭遇通縮。」

過去一個月，雖然新型冠狀病毒大流行對美國造成了災難性的影響，但政策制定者仍暗示美國將有能力擺脫通縮。聯儲局副主席Richard Clarida上周表示，當局擁有避免陷入通縮的必要工具。

報道指出，過往聯儲局做通脹預測時往往會忽略油價短期走勢，惟在全球經濟前景減弱背景下，最終可能很難忽視油價的下跌。另外，美國通脹3月份急劇放緩，勞工部本月數據顯示，核心消費者價格指數出現2010年以來首次按月下滑。

事實上，價格是否長期下跌，是普通的經濟衰退與更加嚴重的經濟災難的主要區別，也是1930年代「大蕭條」和日本最代「迷失幾十年」背後的明顯因素。正如日本大約25年以來展示給人們的，即使央行絞盡腦汁、用盡一切手段提振經濟，仍可能無法消除根植在消費者和企業當中的通縮。Conning全球首席投資策略師Rich Sega表示，聯儲局最近購買從國債到公司債在內一系列資產，「掩蓋」了美國實際的通縮壓力。

包括安聯投資和太平洋投資管理公司在內的一些公司正在放長線，通過購買通脹保值債券和通脹掉期合約，押注價格壓力溫和反彈。

華盛頓LH Meyer/Monetary Policy Analytics經濟學家Derek Tang說：「我仍然感到樂觀的是，美國經濟比日本更具活力和生產力，能夠從通縮的情況中恢復過來，但存在很多不確定性，而且當前情況可能比日本獨自經歷這種情形的時候更具挑戰性。目前，我們正面臨着全球通脹下降的局面，這可能是美國面臨的更大的困難。」

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