灣仔軒尼詩道519至521號全幢放售 市場估值每呎3.5萬

零售市道淡靜，業主放售銅鑼灣全幢物業。世邦魏理仕表示，該物業位於軒尼詩道519至521號，現為6層物業，市場估值約10億港元。

該行續稱，上址地盤面積約1,900方呎。若以地積比率15倍計算，重建後料提供約2.85萬方呎樓面面積，以市場估值計，每方呎樓面地價約3.5萬元。

資料顯示，上述物業現由兩間公司名持有，其中521號業主為REGION ELITE LIMITED，於2013年以3.8億元登記購入，公司董事包括李敬成及李敬天等，據悉為通利琴行李氏家族成員。另519號則由WINNING RICH FINANCE LIMITED持有，2013年登記購入價1.08億元，公司董事包括PENA, JOEY ROCHA及PENA, VICTOR ROCHA，兩人均為菲律賓籍人士。

世邦魏理仕香港資本市場部主管及執行董事甄浚岷表示，現時該物業分別由鐘錶店及珠寶店租用，全棟連天台提供約10,000方呎樓面面積，面向軒尼詩道之樓面闊度約34方呎，更屬罕有999年地契。

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