【糧食危機】又多一間！全球最大肉類加工商JBS SA關廠房

新冠肺炎疫情繼續嚴重影響全球糧食供應，全球最大的肉類加工企業JBS SA將關閉位於美國明尼蘇達州的豬肉加工廠。該位於沃辛頓(Worthington)的肉聯廠約佔美國總產能5%，如此一來，加劇市場對肉類供應短缺的擔憂。

JBS周一(20日)聲明指出，將用兩天時間停止該肉聯廠的營運，以保證廠內現有產品可用於維持食品供應。

JBS美國豬肉業務總裁Bob Krebs於聲明中表示，隨着對病毒的了解愈來愈多，明顯發現該疾病在美國的傳播遠超根據有限檢測得出的官方估計，公司已採取積極行動，將病毒排除在工廠之外，並使此重要的基礎設施保持運轉。

事實上，疫情於美國肆虐，多間肉類工廠員工中招。之前，JBS這家沃辛頓肉聯廠已有7名工人的冠狀病毒檢測呈陽性，且明尼蘇達州衛生局官員指數字可能上升。另外，全球最大的豬肉生產商史密斯菲爾德食品公司(Smithfield)上周亦無限期關閉南達科他州的一個肉聯廠，因為數以百計工人對新冠肺炎測試呈陽性。

另有報道稱，有份投資人造肉生產商Beyond Meat的美國最大肉類供應商泰森食品(Tyson Foods)愛荷華州豬肉工廠、佐治亞州禽肉工廠，以及嘉吉公司(Cargill)位於科羅拉多州的農場有工人死亡。

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