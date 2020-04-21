內地首季電訊業收入增1.8%　3月新增流動用戶近千萬

中國工信部公布，今年首季電訊業務收入累計3,383億元人民幣(下同)，按年增長1.8%。3家基礎電訊商固網通訊業務收入1,159億元，按年增9.8%，佔電訊業務收入比重34.3%。

今年首季，3家基礎電訊企業完成流動通訊業務收入2,224億元，跌1.9%，降幅較去年底收窄1個百分點。其中，固網和流動數據及互聯網業務收入分別為571億元及1,584億元，增長7.3%和3.8%；固定增值業務收入為439億元，增長18.9%。

截至3月底止，3家電訊商的流動電話用戶總數15.9億戶，隨着經濟社會運行秩序有序恢復，3月新增用戶962萬個。4G用戶佔比80.2%，較2月底提高0.3個百分點。

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