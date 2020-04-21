【油價見負】日央行：銀行須為壞帳和投資損失增加做好準備

外國傳媒報道，日本央行表示，日本的銀行必須為壞帳成本和投資損失增加做好準備，儘管金融系統在面對疫情導致的經濟滑坡時表現出韌性。

日本央行周二(21日)在其半年度的金融系統報告中表示，如果經濟下滑持續下去，國內外更多公司可能會面臨償付能力問題，從而增加信貸成本。央行稱，由於金融市場的變化，銀行的證券投資損失「可能會惡化」，外幣融資可能會變得不穩定。

日本央行維持其對日本金融體系「總體上一直保持穩定」的評估不變。央行補充說，銀行在資本和流動性方面具有「相當大的彈性」，政府和央行已經實施了「迅速而有力的」政策措施。

由於超低利率和人口萎縮導致盈利能力降低，為應對這情況，一些日本銀行加大了風險倉位。而當前的疫情增加了這些銀行面臨的壓力。為了緩衝經濟滑坡的影響，央行已經擴大了資產購買，同時政府也宣布了創紀錄的刺激方案。

隨着企業關閉和工人失業，世界各地的銀行正在為出現一輪不良貸款做準備。在日本，銀行一直在增加向能源等一些易受經濟周期影響行業的公司貸款。而能源行業則正在應對油價史無前例的暴跌。

日本央行表示，日本的銀行一直在投資海外尋求回報，而在市場震盪上月加劇以來，它們的立場出現轉變，愈來愈多的日本銀行變得「更謹慎」。

由於股價暴跌以及海外信貸利差激增，未實現的損失「顯著惡化」，日本央行表示。央行補充說，儘管由於利率下降，上述情況在很大程度上被債券持倉的改善所抵銷，但進一步獲利的空間可能減少。

日本央行表示，鑑於海外利率進一步下跌的空間較小，負面影響可能會超過情況的改善。如果海外股票和信貸資產的價格進一步調整，相關投資的銷售損失和減值損失可能會變大。

央行稱，得益於與各央行間擴大的互換安排，自2月以來收緊的美元融資市場已經恢復穩定。通過與美國聯儲局之間的安排，日本銀行通過日本央行獲得了廉價美元資金。

不過，日本央行也表示，「現在就判定市場功能已完全恢復還為時過早」，需要對日本銀行外幣融資情況保持警惕。

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