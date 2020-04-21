【市後重點睇】布油挫一成 港匯升抵7.75
2020年04月21日 16:15
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美匯指數企100水平，離岸人民幣(CNH)處7.1010，港匯一度觸及7.75的強方兌換保證，逾4年首次。美元兌日圓續跌落107.39，歐元跌至1.0823，英鎊低見1.2390。金價報1,695美元。布油失守22美元關，最新挫14%；紐油反彈至0.01美元。道指期貨跌148點。
●恒生指數全日收報23,793點，跌536點或2.2%。國企指數收報9,614點，跌209點或2.13%，主板成交1,107億港元。石油類股份成大市焦點，「三桶油」中海石、中國石油及中國石化俱跌逾2%。https://bit.ly/34YdVOb
●A股快報：滬綜指跌0.9%，外資淨賣出27億人民幣。https://bit.ly/3eFhj4P
●亞洲股市：日韓股齊跌1%，澳股挫逾2%。
●歐股開市插約2%，能源股大冧。
●【油價見負】
-車主叫苦：香港入油貴絕全球，原因係… https://bit.ly/2VpNcak
-盧楚仁警告將觸發環球金融危機。
-兩隻港上市原油期貨ETF點揀？專家咁講…
-專家料逾五百家美國石油公司面臨倒閉…
-潘志偉擔心6月份期油亦跌至每桶10美元。
-等唔切！傳沙特及盟國擬提前減產，緩解油價跌勢。
-高盛：未來數周油市將經歷「劇烈再平衡」…
-紐約5月期油重回正值，6月合約漲一成。
-存儲設施爆棚，甚至要考慮火車車廂！
-傳新加坡警方已着手調查石油巨頭興隆集團。
-賤物鬥窮人！市場憂慮全球通縮危機。
-無處可儲！全球最大石油儲存公司也爆棚了。
●瑞銀：布油季內料跌至20美元，港股有7%上行空間。
●【全球攬炒】
-石油業遇世紀災難，上月失逾5萬職位。
-南韓4月首20日出口按年銳減27%
●星展香港：未來12個月恒指目標維持26,300點。
●新冠肺炎：
-證監會續採取一切措施維持市場正常運作。
-日產汽車臨時關閉全球總部。
-傳美百貨公司Lord ＆ Taylor研申請破產保護。
●【全球救市】新西蘭央行：擬5月再推進一步刺激措施。
●【糧食危機】
-三大疊加因素抬高內地豬價，料9月前後見高位...
-又多一間！全球最大肉類加工商JBS SA關廠房。
●名人撲水，汪世忠逾30厘高息借錢。
●Switch一機難求！傳任天堂擬增產1成。
●澳洲聯儲：料需更多買債行動，第3季經濟仍受壓。
●傳印度收緊外國投資限制，香港有份。
●內地首季電訊業務收入增1.8%，3月新增用戶近千萬。
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