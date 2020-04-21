【市後重點睇】布油挫一成　港匯升抵7.75

美匯指數企100水平，離岸人民幣(CNH)處7.1010，港匯一度觸及7.75的強方兌換保證，逾4年首次。美元兌日圓續跌落107.39，歐元跌至1.0823，英鎊低見1.2390。金價報1,695美元。布油失守22美元關，最新挫14%；紐油反彈至0.01美元。道指期貨跌148點。

●亞洲股市：日韓股齊跌1%，澳股挫逾2%。

●歐股開市插約2%，能源股大冧。

●【油價見負】

-盧楚仁警告將觸發環球金融危機。

-兩隻港上市原油期貨ETF點揀？專家咁講…

-專家料逾五百家美國石油公司面臨倒閉…

-潘志偉擔心6月份期油亦跌至每桶10美元。

-等唔切！傳沙特及盟國擬提前減產，緩解油價跌勢。

-高盛：未來數周油市將經歷「劇烈再平衡」…

-紐約5月期油重回正值，6月合約漲一成。

-存儲設施爆棚，甚至要考慮火車車廂！

-傳新加坡警方已着手調查石油巨頭興隆集團。

-賤物鬥窮人！市場憂慮全球通縮危機。

-無處可儲！全球最大石油儲存公司也爆棚了。

●瑞銀：布油季內料跌至20美元，港股有7%上行空間。

●【全球攬炒】

-石油業遇世紀災難，上月失逾5萬職位。

-南韓4月首20日出口按年銳減27%

●星展香港：未來12個月恒指目標維持26,300點。

●新冠肺炎：

-證監會續採取一切措施維持市場正常運作。

-日產汽車臨時關閉全球總部。

-傳美百貨公司Lord ＆ Taylor研申請破產保護。

●【全球救市】新西蘭央行：擬5月再推進一步刺激措施。

●【糧食危機】

-三大疊加因素抬高內地豬價，料9月前後見高位...

-又多一間！全球最大肉類加工商JBS SA關廠房。

●名人撲水，汪世忠逾30厘高息借錢。

●Switch一機難求！傳任天堂擬增產1成。

●澳洲聯儲：料需更多買債行動，第3季經濟仍受壓。

●傳印度收緊外國投資限制，香港有份。

●內地首季電訊業務收入增1.8%，3月新增用戶近千萬。

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