【油價見負】分析料恒指低見23300點　資金難再入市

受新冠肺炎疫情受影響，令全球石油消耗及需求大減，加上儲油空間耗盡，5月份紐約原油期貨價格出現歷史上首次跌至負值區間。分析師認為，受油價下跌帶動，將進一步把恒指推低至23,300點水平。

分析指，美國將積極為實貨商尋找更多石油儲存空間，以避免6月份的期貨合約價格跟隨下挫。5月份合約急瀉，將推動沙俄等石油出口國進一步增加減產規模。而因現貨及6月份油價暫時仍維持在20美元水平，故減產計劃應照原定於5月1日實行，並不會提早推出。

至於今輪油價的跌勢，主要反映環球經濟前景的悲觀預期，影響投資者的風險承受意欲，引發資金從股市溜走，並增加主張手持現金，以及尋找資金避險的策略，環球股票市場將呈現出小漲大回的走勢。外圍股市氣氛薄弱，資金未必會輕易重回港股。

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