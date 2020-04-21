【油價見負】國泰料再錄燃油對沖虧損　分析籲勿沾手

國泰股價周二(21日)顯著下跌，全日失守9元大關，收報8.9元，挫5.22%，單日市值蒸發19.27億元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑直言，油價大跌，令國泰早幾年對沖出現大虧損的問題再度浮現，縱然今年公司燃油對沖比率由過往的七、八成下降至40%，但目前油價遠低於對沖價格每桶65美元，並且在可見的將來都不會重返65美元以上，將令該公司相關的對沖造成重大虧損。

事實上，國泰今年3月公布業績時就透露，集團去年營業開支總額1,065億元，當中員工和燃油(包括對沖虧損)開支分別佔201億和近30億元。財務總裁馬天偉當時表示，已在油價每桶65美元對沖了四成的預計耗油量。並指，油價每跌5美元，公司燃油對沖虧損將增加約700萬美元(約5,460萬港元)。

券商摩根士丹利早前已將國泰投資評級由「中性」下調至「減持」，狠削目標價27%至8.9元。大摩假設疫情在今年第3季緩和，在計入燃油對沖損失的估算後，料國泰今年虧損或高達107億元。

中信里昂早前亦指出，國泰客運收益疲弱，貨運業務壓力持續，而且燃油對沖亦很可能出現虧損，故估算今年淨虧損將達48億元。

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