【史詩式崩潰】紐油暴瀉21%　布油失守20美元

油價跌勢持續，紐約5月期油在周二(21日)最後一個交易日臨交割前一度跌至負數，因儲油空間嚴重不足，而分析師預計，在5月合約到期後，6月原油的巨大「高水」空間也會遭到逐步蠶食，這意味着新的近月原油期貨價格將有相當的下跌空間。

紐約6月期油日內再續跌勢，觸及每桶15.99美元低位，暴瀉21%，拖累布蘭特期油跌穿20美元，報每桶19.25美元，挫24%。

外國傳媒報道，全球最大的獨立石油儲存公司表示，由於疫情造成迅速膨脹的供應過剩現象，貿易商儲存原油和精煉燃料的空間幾乎用盡。

總部位於鹿特丹的Royal Vopak NV首席財務官Gerard Paulides在接受採訪時說：「我們碼頭石油方面的可用容量幾乎已全部售罄，對於Vopak來說，不在維護中的全球可用容量幾乎全部佔用，從我在世界其他地方聽到的信息來看，我們並不是唯一存在這種情況的公司。」

該公司正在努力完成維護工作，以釋放所有可能的空間。全球石油需求以前所未有的速度崩潰，因為疫情已導致全球運輸系統大規模停運並損害了經濟。由於生產商未能跟上步伐，原油和燃料的供過於求很快就出現了。

美國5月原油期貨周一進入負值領域，意味着貿易商實際上願意付錢給人們買油。其中很大一部分是因為擔心存儲空間不足。

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