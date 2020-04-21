【油價見負】景順指市場已陷恐慌　減產冇大作用

美國原油期貨史上首次跌至負值，景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭表示，石油輸出國組織與俄羅斯最近達成協議，在5月和6月每日減少近1,000萬桶的石油供應，但對已跌入恐慌情緒的市場來說沒有太大作用。

他又指，實物原油基於儲存空間的限制，導致很難找到買家，故正以低價出售。過去數年，受惠於新的壓裂技術，美國生產商不斷開採出大量石油，使美國成為能源淨出口國。只要成本較關閉和重啟生產為低，生產者仍將情願承受負油價。

他認為，布蘭特原油合約將是更好的全球油價指標，而周一(20日)的西德州中級原油(WTI) 波動是技術上出現異常情況，並不能真正反映出商品市場的實況。每桶負13美元只是石油交易商5月合約交付的價格。而6月合約交付的價格為每桶20美元，到2021年6月的價格則為每桶35美元。值得留意的是，交投活躍的2020年6月布蘭特原油合約跌幅僅3%，報每桶25.49美元。雖然市場對布蘭特原油的反應或不及WTI，但走勢相同。

他提到，市場現在完全意識到儲存空間的限制，需求方面或會出現更大型的系統性問題，也就是新冠肺炎觸發各地封城政策而導致的經濟衰退。現時市場參與者對各地解除封城政策毫無頭緒。與以往的危機相比，美國和歐盟將會經歷更循序漸進及短暫的復甦，甚至中國可能也不會像以往一樣迎來強勁的V形復甦。

他預期，在基本情景下，某些開始解封的市場將會開始恢復增長，但明年全球的整體增長將會是疲弱和短暫，認為石油和其他增長主導的大宗商品正按這情景準確地定價，而相對上，股票投資者則以溫和的經濟衰退為背景作估值。

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