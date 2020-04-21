【fb直播】港股反彈浪告終？
2020年04月21日 16:40
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紐約5月期油暴瀉，前所未見插至負數，觸發市場恐慌，港股周二(21日)低開後，愈跌愈多，一度蒸發逾600點，失守24,000關，藍籌股幾乎全軍覆沒，反彈浪已完結？
另有傳北韓領導人金正恩接受心血管手術後病危，朝鮮半島局勢隨時有變，該消息又會如何左右大市？
石油相關股份成為焦點，紐油及布油在亞洲市時段表現反覆，F三星原油期(03175)挫超過一成，「三桶油」亦向下，入市博反彈係咪偏向虎山行，唔多明智？
醫藥股亦由高位回調，其中中國生物製藥(01177)主要股東折讓配股，首席執行長謝炳配售現有2億股份，配售價每股11.35港元，股價周二已跌穿配股價，持貨點算好？
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