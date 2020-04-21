【fb直播】港股反彈浪告終？

紐約5月期油暴瀉，前所未見插至負數，觸發市場恐慌，港股周二(21日)低開後，愈跌愈多，一度蒸發逾600點，失守24,000關，藍籌股幾乎全軍覆沒，反彈浪已完結？

另有傳北韓領導人金正恩接受心血管手術後病危，朝鮮半島局勢隨時有變，該消息又會如何左右大市？

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