大明國際首季淨虧損3千萬人幣
2020年04月21日 16:58
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大明國際(01090)公布，首季集團錄得未經審核淨虧損約為3,000萬元人民幣(下同)，比去年同期下跌約165.2%。期內銷售額及未經審核業績與截至2019年3月31日止3個月相比減少，主要是由於2020年初爆發2019冠狀病毒病對中國的經濟環境造成不利影響。
今年首季，集團不鏽鋼加工服務的銷售量和加工量分別達342,097噸和511,207噸，較去年同期分別下跌約16.7%及11.5%；碳鋼加工服務的銷售量和加工量分別達461,683噸和525,201噸，較去年同期分別下跌約19.1%及16.8%；製造業務的收入約為2.98億元，較去年同期相比增加約31.8%。
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