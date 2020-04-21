大明國際首季淨虧損3千萬人幣

今年首季，集團不鏽鋼加工服務的銷售量和加工量分別達342,097噸和511,207噸，較去年同期分別下跌約16.7%及11.5%；碳鋼加工服務的銷售量和加工量分別達461,683噸和525,201噸，較去年同期分別下跌約19.1%及16.8%；製造業務的收入約為2.98億元，較去年同期相比增加約31.8%。

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