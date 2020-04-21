中銀人壽首季保險銷售仍維持增長　惟次季未明朗

疫情肆虐下，市民傾向減少面對面交流，保險公司業務表現恐受衝擊。中銀人壽執行總裁鄧子平表示，該公司擁有多元化的銷售渠道，今年首季的保險銷售仍維持增長。惟展望第2季，由於疫情拖累內地客來港投保之餘，本地社會隔離措施亦不利銷售活動，業務表現存在較大的不確定性，需視疫情變化而定。

去年反修例風波導致內地人來港投保意欲銳減。鄧子平表示，去年下半年起內地客業務已持續回落，估計今年首季亦不會有好轉，或要待疫情完結才再現曙光。然而，該公司的內地業務佔比僅約一成，所受影響不顯著，另香港疫情受控，目前接獲的新冠肺炎理賠申請不多。

鄧氏表示，近月環球資產市場急劇波動，對保險公司資產負債表造成衝擊，形容是對風險管理能力的一大挑戰，但該公司沒有出現問題，償付比率仍符合監管要求，不會因資本問題放慢銷售步伐。

然而，美國國債孳息率下降或拖累保險公司投資回報，鄧氏直言，旗下產品回報定價面臨下調壓力，將透過檢討投資策略應對，並建議客戶若認為產品回報吸引，應及早購買。

中銀香港周二(21日)於手機銀行推出合資格延期年金計劃，可供遙距投保，若選擇年繳保費，產品內部回報率約為2.63至3.05厘。該行由去年至今，已於手機平台推出10種壽險及產險產品，周國昌預計，今明兩季將再推出5款產品。

數碼化投保漸成主流，周國昌指出，去年客戶透過手機及網上投保新造保單筆數，佔整體保險業務交易量67%。今年首季該行的手機銀行活躍客戶按季增加逾2倍，季內客戶經手機銀行投保壽險產品宗數亦飆逾8倍。

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